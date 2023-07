Bari, tuffi a Pane e pomodoro ma con le borse in custodia: “C’è paura”

Il servizio è partito solo da qualche giorno, poco più che un mese, eppure funziona già a pieno regime. Il box bianco facilmente individuale dall’ingresso di Pane e Pomodoro permette ai turisti e baresi di lasciare in custodia borse e oggetti di valore. Sono tanti i bagnanti che ormai non possono farne a meno: si sentono più tranquilli e possono solo così godersi spensierati la loro giornata al mare. Il servizio è affidato alla Multiservizi Spa e viene garantito dalle 8 del mattino alle 18 della sera.

Come è scritto su un cartello, la custodia è a titolo gratuito ed è fruibile solo da chi accede a Pane e Pomodoro. La Multiservizi però , si legge a grandi lettere , “non si assume alcuna obbligazione inerente la custodia degli oggetti e valori di qualsiasi natura lasciati nel box e declina ogni e qualsivoglia responsabilità”. Praticamente l’utente che si avvale del servizio “prende atto del fatto che il box non si assume alcuna responsabilità e non potrà avere nessun risarcimento nel caso di smarrimento o danneggiamento” degli oggetti lasciati in custodia.

Trascorrendo anche solo qualche ora a Pane e Pomodoro ci si rende conto della quantità di gente, baresi e non, che utilizza il servizio lasciando in custodia le loro borse e oggetti di valore. Ci sono tanti baresi tra l’altro che avvisano i turisti della presenza dei ladri sul lido cittadino. Al box comunque non si possono lasciare valigie e borse di grandi dimensioni. Una signora straniera ha quindi dovuto rinunciare a lasciare in custodia il suo trolley.

“Il servizio è utilizzato molto sia dai turisti che anche tanto dai baresi – ci raccontano i responsabili del servizio, mentre svolgono il loro lavoro nel corso della giornata all’interno del box. “Ora – spiegano ancora – sono anche gli stessi baresi che hanno paura. Ci sono stati troppi furti”.