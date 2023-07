Auto contro furgone nel Salento, non ce l’ha fatta Matteo Palese

È morto a meno di 24 ore dall’incidente stradale in cui era rimasto coinvolto ieri mattina, il 35enne Matteo Palese, di Presicce-Acquarica, in provincia di Lecce. Palese guidava la sua Volkswagen che, per cause da accertare, si è scontrata con un furgone di una ditta, sulla statale Gallipoli-Santa Maria di Leuca. Sui social si susseguono i messaggi cordoglio e tutti ricordano Matteo come “un ragazzo d’oro.

“Ci avevamo creduto e sperato ma le nostre preghiere purtroppo non sono bastate – scrive la Pro Loco Acquarica del Capo – Nella notte la triste notizia; Matteo, ragazzo dal cuore d’oro, non ce l’ha fatta RIP dolce angelo. La Pro Loco tutta si stringe attorno al papà, il nostro caro Gigi, alla mamma Maria Rosaria, alla sorella Virginia e a tutta la famiglia Palese”. (Foto facebook)