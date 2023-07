Bari, lavori Aqp: rubinetti a secco a Poggiofranco

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Bari. I lavori riguardano il potenziamento della rete idrica per l’ottimizzazione della distribuzione in rete. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 1° agosto 2023 nelle seguenti vie del quartiere Poggiofranco di Bari:

via Amoruso Manzari (dal civico 41 all’incrocio con via Kennedy);

viale Martin Luther King;

via John Fitzgerald Kennedy;

via Giulio Petroni e relative traverse (da via M.te San Michele a via M. L. King);

Viale Papa Pio XII;

Via Saverio Lioce (da via Papa Urbano VI a viale Kennedy);

via Che’ Guevara;

via Giovanni Arcidiacono;

viale Del Concilio Vaticano II;

via De Laurentis (da viale J.F.Kennedy a via Dioguardi);

via Niceforo;

via Palach;

via Giuseppe Del Drago;

I traversa De Angelis;

via Consultore;

via De Ninno;

via Dotto;

via Papa Innocenzo XII;

via Cardinale Mimmi;

via Tauro;

via Favia.

La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 09:00 con ripristino alle ore 17:00. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.