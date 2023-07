Buono il park and ride, meno il servizio bus: l’Amtab “sotto esame”

Dai mezzi non sempre puntuali e in alcuni casi poco puliti ai parcheggi di scambio, in migliori condizioni. L’Amtab supera con “ottimo” l’esame sul servizio dei park and ride, riscontrate invece criticità per gli autobus. E’ quanto si legge nell’ultima rilevazione effettuata nell’ambito dell’appalto sulle attività di customer satisfaction analysis, di mystery shopping e di supporto all’Osservatorio per il monitoraggio sulla qualità dei servizi, che il Comune ha indetto negli anni passati e che ora ha ripubblicato con una nuova gara da 177mila euro.

Compito dell’aggiudicatario è di effettuare indagini di customer satisfaction necessarie a definire il quadro attuale della situazione sulla qualità dei servizi pubblici locali ed il grado di percezione della stessa da parte degli utenti, in misura articolata e differenziata in relazione ai diversi settori d’indagine quali trasporto pubblico locale, gestione delle aree di sosta e igiene urbana.

Dall’ultima indagine pubblicata da Amtab (effettuata una simile anche per Amiu), e risalente al periodo novembre 2021 e gennaio 2022 risulta un giudizio sull’azienda di trasporto urbano soddisfacente. Ottimi i park and ride. Le uniche criticità hanno riguardato il park and ride di corso Vittorio Veneto lato terra dove è stata rilevata l’assenza di segnaletica orizzontale e ritenuto necessario un intervento per ridisegnare le strisce blu. Nel parcheggio della Rossani invece ritenuta insufficiente la segnaletica orizzontale relativa alle strisce e agli stalli per i disabili. Stesso discorso per il parcheggio del cimitero. In peggiori condizioni l’area di sosta all’interno dell’ex Manifattura dove sono state riscontrate delle problematiche relative alla manutenzione, alla segnaletica, ai parcometri.

Diversi i problemi sulle fermate dei bus: nel 44,7 per cento dei casi la pensilina era scarsamente visibile. Nel 10 per cento dei casi erano incomplete le informazioni fornite agli utenti. Nel 54,7 per cento delle pensiline non erano presenti panchine o sedili, trovate sporche nel 6,4 per cento dei casi. Rilevata per il 68,5 per cento dei casi la sporcizia del capolinea di piazza Moro. Per gli autobus non sono state rilevate problematiche sulla puntualità: in ritardo tra i 5 e i 10 minuti solo il 25 per cento dei mezzi. Trovati per il 30 per cento dei casi mezzi con graffi sulla carrozzeria, per il 26 per cento con pavimenti rovinati, per il 12 per cento con sedili rovinati, per il 18 per cento con cattivi odori. Nel 20 per cento dei casi rilevato dello “sporco sedimentato” e nel 9,4 per cento gomme e cicche. Nel 5 per cento dei casi mancava persino indicazione sul numero del mezzo. Trovati bus senza aria condizionata nel 6 per cento dei casi, nel 42,8 per cento non è stata riscontrata la presenza di personale di verifica a bordo. Cortesia invece riscontrata tra gli autisti. L’indagine è stata realizzata da rilevatori in “anonimato” che hanno verificato, servizio per servizio, l’efficienza dell’azienda di trasporto pubblico locale.