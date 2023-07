Cucina, ricco di vitamine e alleato del cuore: in tavola il melone

Ricco di vitamine e alleato del cuore, oggi in tavola portiamo il melone. Si tratta di uno dei frutti estivi più amati e versatili in cucina. Oltre al suo sapore irresistibile, il melone giallo è anche un vero e proprio alleato della salute dell’organismo per via dei numerosi benefici nutrizionali. Ma andiamo per gradi.

Il melone, sia esso quello arancione o quello giallo, è una fonte eccellente di vitamina C, vitamina A, potassio e folato. La vitamina C aiuta a sostenere il sistema immunitario e favorisce l’assorbimento del ferro, mentre la vitamina A è essenziale per la salute della vista e della pelle. Il potassio, invece, aiuta a mantenere l’equilibrio idrico e regola la pressione sanguigna. Ma non solo, questo frutto è costituito per gran parte da acqua, fattore che lo rende un’ottima scelta per mantenere l’idratazione durante i caldi mesi estivi. Un consumo adeguato di melone può contribuire a mantenere la pelle idratata e fresca.

Ma non è finita qui, il melone contiene infatti antiossidanti, tra questi, oltre alla vitamina C, anche il beta-carotene capaci di aiutare a combattere lo stress ossidativo nel corpo e a proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi contribuendo inoltre a ridurre il rischio di malattie croniche. Grazie alla sua elevata quantità di acqua e fibra, il melone favorisce inoltre la regolarità intestinale e può aiutare a prevenire problemi digestivi come la stitichezza. Infine, grazie al suo contenuto di potassio e antiossidanti, il melone può contribuire a mantenere la salute del cuore: il potassio aiuta a regolare la pressione sanguigna, mentre gli antiossidanti possono ridurre l’infiammazione e proteggere le arterie. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

Insalata di melone, prosciutto crudo e rucola

In una grande ciotola, unisci i cubetti di melone, il prosciutto crudo e la rucola. Condisci con un filo d’olio d’oliva e qualche spruzzata di succo di limone. Aggiungi il formaggio di capra o feta sbriciolato e le noci o mandorle tostate (se desiderato) per un tocco croccante. Aggiusta di sale e pepe a piacere e mescola delicatamente per combinare tutti gli ingredienti. Lascia riposare in frigorifero per 10-15 minuti prima di servire per far amalgamare i sapori. Questa insalata fresca e saporita è perfetta come antipasto o come piatto leggero per una cena estiva.

Salsa di melone Giallo con peperoncino e lime



Frulla i cubetti di melone giallo fino a ottenere una consistenza liscia e omogenea. Aggiungi il peperoncino rosso tritato e mescola bene per un tocco di piccantezza. Unisci il succo di lime e un pizzico di sale per bilanciare i sapori. Aggiungi le foglie di menta fresca tritate e mescola nuovamente. Lascia raffreddare in frigorifero per almeno 30 minuti prima di servire. Questa salsa può essere accompagnata con carne grigliata, pesce o semplicemente servita con crostini come antipasto.

Foto Freepik