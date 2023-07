Ok al Brt: a Bari arrivano bus elettrici e corsie riservate

Il progetto del Brt, il bus rapid transit, va avanti ed entro l’autunno sarà bandita la gara per l’affidamento dei lavori da 159 milioni di euro. Il Comune ha ottenuto l’ok della conferenza di servizi. Quattro le linee con bus elettrici che saranno realizzate, denominate linea Blu, Rossa, Verde e Lilla, e serviranno rispettivamente i collegamenti da Fesca a piazza Moro; da Sant’Anna a piazza Moro; dalla Fiera del Levante fino al Policlinico – Politecnico e stazione Executive ed infine da parco Due giugno a piazza Moro.

Le quattro linee saranno l’ossatura centrale dell’intera rete del tpl (trasporto pubblico locale) e opereranno anche in modo complementare con il sistema ferroviario in modo da creare una mobilità interconnessa. La velocità commerciale sarà di 18,5 chilometri orari con frequenza ogni dieci minuti (sei minuti nelle ore di punta). La lunghezza totale delle linee sarà di 52,10 chilometri. Gli autobus del Brt saranno 42, snodati da 18 metri, per una capienza di 120 posti. Previste corsie di marcia riservate e si provvederà anche all’implementazione delle priorità semaforiche in corrispondenza degli incroci.

Tutte le intersezioni presenti lungo il percorso del Brt saranno semaforizzate così da garantire la priorità di passaggio. Saranno quindi installati impianti semaforici ad hoc dove non sono presenti e saranno riconfigurati quelli esistenti. Per quanto riguarda le fermate, oltre alle classiche sedute ci saranno anche un display informativo, pali di illuminazione e cestini per la raccolta differenziata. Posteriormente sarà posizionata una balaustra vetrata di 1 metro di altezza a protezione di eventuali cadute.

Il Comune di Bari ha raccolto i pareri di tutti gli enti coinvolti e dovrà seguire una serie di prescrizioni. Nei prossimi giorni sarà quindi approvato il progetto e sarà in seguito indetta la gara, presumibilmente entro l’autunno.