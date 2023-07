Vacanze, in Puglia fino a mille euro a notte per una casa ad agosto

Fino a mille euro a notte per una casa per le vacanze in Puglia: è il prezzo che dovranno pagare i turisti (o anche gli stessi pugliesi), che sceglieranno il tacco d’Italia come meta in particolare nelle due settimane che vanno dal 7 al 14 agosto. I costi, ricavati da alcuni siti, riguardano nello specifico una soluzione per 2 adulti e due bambini e variano a seconda delle zone, ma anche a seconda dei servizi per i quali viene fatta richiesta. La certezza è che, rispetto all’anno scorso, i costi sembrano di gran lunga aumentati, fattore che, in diversi casi, spinge in tanti a cercare soluzioni differenti.

Partiamo dal capoluogo pugliese. Nel centro storico di Bari, calcolando un preventivo per le due settimane in questione si va dai 1492 euro (appartamento con una camera da letto), ai 13.647 euro (per una villa con 5 camere da letto, una zona giorno e 4 bagni). Ci sono poi soluzioni particolari, come ad esempio una casa mobile, ovvero una barca, con 3 camere da letto, 2 bagni, una cucina e 4 letti. In questo caso il prezzo, per 13 notti è di 10.702 euro. Per una soluzione nel centro storico i prezzi non scendono al di sotto dei 2.400 euro. Per una camera tripla con bagno privato e colazione inclusa, il prezzo, per 13 notti è di 6.680 euro. Quella che costa di meno, (2.464), offre un appartamento con camera da letto. Per una soluzione nel centro cittadino, dunque non nel borgo antico, il costo per due settimane arriva sino a 7.437 euro. A Polignano, per una suite con vasca idromassaggio si arriva anche a 33.956 euro. Ma ci sono anche soluzioni più economiche, ad esempio, per un appartamento con una camera da letto, zona giorno, un bagno e una cucina, si può arrivare a spendere fino a 2.831 euro per 4 persone. Spostandoci a Monopoli, si parte dagli oltre 1000 euro fino ad arrivare a 39mila per un intero appartamento (con sei camere da letto, sei bagni e una cucina). Invece, per una soluzione con 4 letti, di cui due divani letto e 2 letti matrimoniali, si superano i 26mila euro.

A Foggia, sempre per le due settimane intere, si parte dai 1.274 euro per una soluzione con camera matrimoniale doppia con letti singoli e si arriva ai 3.900 euro per una camera matrimoniale. Spostandoci in zona Gargano, i prezzi e le condizioni cambiano: si parte dagli 884 euro per posizionare una tenda in un campeggio (ma ci sono anche soluzioni simili per 1.157 euro), fino ad arrivare a 15mila euro per una camera matrimoniale doppia, con letti singoli e vista mare. Per una soluzione a Mattinata, in zona Faraglioni, si arriva a 10.154 euro per un appartamento monolocale. Nel Brindisino si va dai 2.119 euro per una camera matrimoniale, sino ai 13.163 per una villa con due camere da letto. Avvicinandoci verso le zone più turistiche, come ad esempio Ostuni la soluzione più economica, in un trullo con due camere da letto, è di 1.312 euro. Ma per una soluzione che preveda una villa si arriva anche a 48.335 euro. Spostandoci invece a Rosa Marina si va dai 1.600 euro a 48mila euro.

Anche nel Leccese si parte da prezzi economici, ovvero circa 1.600 euro e si arriva anche a 17.447 euro (per una villa intera). A Lecce centro un appartamento arriva anche a quasi 4mila euro (sempre per le due settimane). Nelle località marittime e maggiormente turistiche si arriva anche a 22.756 euro per una suite privata con letto matrimoniale, come ad esempio nella zona di Otranto, nelle vicinanze di Torre dell’Orso. Spostandoci verso San Pietro in Bevagna, per una camera matrimoniale con due letti il costo supera gli 8mila euro. Anche a Gallipoli, la soluzione più costosa si aggira intorno ai 22mila euro. Nel Tarantino, per una camera matrimoniale deluxe si arriva fino a 7.912 euro. Il prezzo più economico ammonta a 1242 euro. Spostandoci verso Torre Colimena, zona marittima e maggiorente turistica il prezzo per una suite con terrazza arriva a 22.741 euro. Le soluzioni più economiche partono dai 2mila euro in su. Per una casa con camera da letto, una zona giorno e due bagni, di 145 metri quadri il costo è di 14.586, circa mille euro a notte. A Campomarino di Maruggio, si parte da oltre 2.600 euro per una camera familiare e si arriva a 11.342 o 16.680 euro per una villa con piscina. Infine, nella Bat, se si volesse trovare una soluzione a Margherita di Savoia, si partirebbe da oltre 1500 euro per una camera matrimoniale con terrazza e si arriverebbe a oltre 8mila euro per una camera matrimoniale doppia, con letti singoli e vista città. A Trani da 2.655 euro per un appartamento con camera da letto. Il prezzo più alto, in una camera deluxe, arriva fino a 7mila euro.

Foto repertorio