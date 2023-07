Bari, addio a Michele della Caffetteria dell’Angolo

Aveva 58 anni Michele De Feudis, titolare della Caffetteria dell’angolo in via Garruba, ad angolo con via De Rossi. Un punto di riferimento per tanti studenti di Lingue , di Giurispudenza o Scienze politiche. E tanti sono i messaggi di chi lo ha conosciuto. Come il consigliere regionale della Lega, Fabio Romito. “Se sei di Bari e hai frequentato Giurisprudenza, Scienze politiche o Lingue; Se sei di via De Rossi o ci hai abitato anche da fuori sede; Se sei un amante del caffè buono, speciale.. Non puoi non aver conosciuto Michele, della caffetteria dell’angolo di Via Garruba. A lui sono legati tantissimi ricordi meravigliosi della mia vita di studente universitario, e non solo. Avevo una casetta lì vicino, e la colazione da Michele era tappa fissa, che un po’ mi manca. Burbero ma sincero, spigoloso ma leale, scherzoso e dissacrante.. e faceva un caffè meraviglioso”. Nella giornata di oggi si sono tenuti i funerali.