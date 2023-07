Bari, in piazza Redentore la protesta dei residenti: “Non si vive più”

“In piazza Redentore non si vive più”. E’ il grido disperato di alcuni residenti che denunciano le condizioni di abbandono in cui versa l’area pedonale. “Una piazza lasciata nel degrado – ci raccontano – senza sicurezza. Ogni giorno scorrazzano auto e scooter ad alta velocità, dove giocano i bambini. Prima o poi accadrà una tragedia e sentiremo le solite parole. Ma noi lo stiamo dicendo da anni che ci vogliono più controlli”.

In alcuni orari ci sono poi file di auto e furgoncini lasciati ad un metro dai portoni, senza possibilità quasi di uscire da parte dei residenti. Portoni che di notte vengono usati anche come bagni pubblici. “Poi ci sono gli schiamazzi fino all’alba – continuano ancora i residenti – qui non si dorme neanche più e non possiamo protestare perché ci gettano contro cose o ci urlano di farci i fatti nostri. Abbiamo segnalato tante volte il problema alle forze locali ma nessuno ha fatto mai nulla”. I residenti chiedono ancora una volta un intervento da parte dell’amministrazione comunale. “Non si vive più – concludono – da quando è stata pedonalizzata, ci hanno abbandonati tutti. Senza dimenticare la sporcizia”.