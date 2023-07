Bari, via De Rossi prigioniera dei rifiuti: “Così da giorni”

Bustoni di immondizia abbandonati sui marciapiedi o nelle aiuole, bottiglie di vetro e plastica, carte e ancora, passeggini, che, giorno dopo giorno, diventano dei veri e propri contenitori di rifiuti. È questo lo scenario in cui ci si imbatte percorrendo via de Rossi, ma non solo.

A segnalare quanto accade un residente, fortemente preoccupato per la situazione. “Questa via – spiega a Borderline24 – segue lo stesso destino di altre vie come Garruba e Nicolai. Sembra che non siano proprio segnate nella mappa dedicata alle pulizie, non passano proprio. La situazione persiste da giorni. È ignobile, qui passa una marea di gente, tra cui turisti. Ci sono moltissimi b&B in zona. Masembra che a nessuno importi, bastano il panzerotto e la birra per attirare il turismo. Così, tutto lo schifo che c’è, scompare per magia” – conclude.