Calcio, il Bari torna a casa: ma la campagna acquisti è imballata

Il ritiro pre campionato si è concluso il 28 luglio, ma in casa Bari la casella arrivi non registra novità. I primi impegni ufficiali sono alle porte e l’organico a disposizione di mister Mignani è ancora incompleto. Almeno sei i tasselli da inserire: un portiere, una mezzala, un terzino, un trequartista e almeno due attaccanti, se dovesse partire Cheddira. Insomma, un bel lavoro per il direttore sportivo Ciro Polito.

Nello specifico, la società biancorossa sta cercando l’erede di Elia Caprile, finito all’Empoli via Napoli. Sembrava in dirittura d’arrivo la trattativa per il portiere brasiliano del Gremio, Brenno, ma l’estremo difensore brasiliano è invece vicino al Valencia. Le attenzioni di Polito si sono quindi spostate su Alberto Paleari del Benevento, Samuele Perisan dell’Empoli e Stefano Gori della Juventus (è stato a Bari dal 2015 al 2017).

Per quanto concerne il ruolo del terzino, è sempre viva la pista che porta a Gianluca Di Chiara della Reggina, seguito anche dal Parma e dal Palermo. In alternativa, ci sarebbe Nicola Falasco dell’Ascoli. Intanto non sembra impossibile un ritorno di Leonardo Benedetti dalla Sampdoria. Il centrocampista nativo di La Spezia, non è stato convocato dal tecnico blucerchiato Andrea Pirlo per l’amichevole contro l’Alessandria. In settimana è previsto un incontro tra l’agente del giocatore e la dirigenza della Sampdoria per capire le intenzioni del club genovese circa il futuro di Benedetti.

Una notizia suggestiva arriva invece dalla Romania: secondo i siti specializzati locali, il Bari avrebbe avanzato un’offerta per il centrocampista Malcom Edjouma, calciatore francese classe ’96 attualmente in forza al Fotbal Club FCSB, ex Steaua Bucarest. La richiesta del club rumeno sarebbe di circa 1 milione di euro. In attesa di ufficializzare i tanto attesi e auspicati acquisti, la società dei De Laurentiis ha rinnovato la partnership con Granoro che sarà main sponsor anche per la stagione 2023-24. Intanto la squadra allenata da Mignani è tornata a Bari e sosterrà il primo allenamento alle ore 18.

Foto repertorio