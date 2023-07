Uno psicologo scolastico per contrastare il disagio giovanile e garantire un servizio all’interno delle scuole di ogni ordine e grado della Puglia. È la proposta portata avanti da Massimiliano Stellato, unico consigliere regionale pugliese di Italia Vita, presentata oggi in Consiglio Regionale.

L’obiettivo, così come si legge nel testo, è quello di promuovere la salute e il benessere psicofisico di allievi, genitori, ma anche insegnanti, dirigenti e personale Ata con l’intento di accrescere la qualità dei percorsi formativi, cognitivi ed educative oltre che affettivo-emotivoi. “La proposta – ha sottolineato Stellato – va nella direzione di creare, nelle scuole, un servizio di psicologia scolastica che può fornire un importante contributo a supporto del sistema di istruzione ed educativo e per il benessere dell’intero mondo scolastico. L’ obiettivo è giungere all’ approvazione di una legge regionale che possa arricchire l’apprendimento ed incentivare i processi di inclusione, sostenendo la salute psicologica di studenti ed insegnanti e contrastando l’abbandono scolastico e i fenomeni in ascesa come il bullismo e il cyberbullismo” – conclude.

