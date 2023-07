Incidente a Canosa, indagato conducente furgone

La Procura di Trani ha aperto una inchiesta per omicidio stradale per fare chiarezza sull’incidente avvenuto giovedì scorso a Canosa di Puglia, nel nord Barese, in cui sono morti Domenico Di Nunno e Antonio Lovino, entrambi di 17 anni. Nel registro degli indagati, come atto dovuto, è stato iscritto l’uomo di 44 anni originario di Barletta che era alla guida del furgone che si è scontrato con la moto in sella alla quale viaggiavano le vittime.

Il magistrato che coordina le indagini degli agenti della Polizia locale, Francesco Aiello, ha disposto l’autopsia ed oggi sarà conferito l’incarico al professore Antonio De Donno dell’istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari. Gli accertamenti autoptici potrebbero essere svolti tra martedì e mercoledì. Successivamente le salme saranno consegnate alle famiglie.