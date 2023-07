Malore in spiaggia in un lido nel Leccese, morto 80enne

Un uomo di 80 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre si trovava in spiaggia, in particolare in uno stabilimento balneare nel Leccese, a Casabalate. Secondo quanto emerso, l’uomo, originario della zona, ma residente al Nord, è stato soccorso dal personale 118 in seguito all’allarme lanciato dagli altri bagnanti. Ogni tentativo è però stato inutile. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i militari della capitaneria di porto. L’uomo si trovava in Salento per trascorrere le vacanze.

Foto repertorio