Stop ai bagni al fiume Chidro, la riserva naturale a San Pietro in Bevagna, nel Tarantino. A partire da oggi, infatti, è scattato il divieto di balneazione nella foce del fiume. Si tratta di una zona molto apprezzata e frequentata dai turisti, ma non solo. La zona, nella giornata di oggi, è stata transennata. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Polizia Municipale supportati dalla Guardia di Finanza per sgomberare la zona dai bagnanti.

Foto Google