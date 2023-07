Sicurezza a Bari e provincia, Severina Bergamo coordinatrice di Pissta

Severina Bergamo è la nuova Coordinatrice Sviluppo Rete di PISSTA. La dirigente di origine leccese e residente in Bari è la nuova Coordinatrice Sviluppo Rete di PISSTA al fianco del Presidente Iano Santoro.

PISSTA (acronimo di Pronto Intervento – Sicurezza Stradale – Tutela Ambientale) è un’azienda che interviene a costo zero per collettività e cittadini, ed è impegnata nella sicurezza su qualsiasi rete di trasporto (stradale, ferroviaria, marittima, aerea). PISSTA, presente in ognuna delle venti Regioni italiane, e capillarmente operativa in tutta la Puglia, ha di recente siglato un ulteriore importante accordo con la Città Metropolitana di Bari, che la vedrà impegnata per i prossimi anni nella gestione della sicurezza a 360 gradi.

“Con grande piacere porto in PISSTA l’esperienza maturata negli anni – commenta la Coordinatrice Sviluppo Rete, Severina Bergamo. Credo molto nel lavoro di team, nella centralità delle Istituzioni e nella buona relazione. Il mio sarà un lavoro incentrato sullo sviluppo strategico per la conquista di nuove quote di mercato, rafforzamento della presenza di PISSTA sul territorio e il potenziamento della relazione con Istituzioni ed Enti. Tutto questo mettendo a disposizione della comunità e del personale di PISSTA il mio percorso e le competenze acquisite, con l’obiettivo di rafforzare e continuare il percorso di crescita e sviluppo di questo importantissima Azienda. Ringrazio il Presidente Santoro, persona la cui storia parla per lui, per il prestigioso incarico assegnatomi che ho accolto con grande entusiasmo. Obiettivo imprescindibile del mio mandato sarà quello di rafforzare ulteriormente il ruolo di PISSTA, oggi sempre più interlocutore imprescindibile nel sistema emergenziale nazionale ed europeo, anche attraverso un costante dialogo e confronto con il mondo delle Istituzioni, Enti, con le Associazioni e tutti gli stakeholder coinvolti”.

La presenza capillare di PISSTA nella Regione Puglia garantirà l’impiego di oltre 1000 persone. “La promozione di una crescita sostenibile e di un’economia verde, nonché la creazione di un numero così importante di posti di lavoro, congiuntamente al rispetto dei diritti dell’uomo e dei limiti del nostro Pianeta, hanno un’importanza cruciale per noi di PISSTA” conclude la Bergamo, abituata a spendersi con energia e determinazione in tutte le iniziative sociali.