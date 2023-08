Bari, centri mobili di raccolta sospesi per una settimana ad agosto

L’Amiu informa che gli uffici Start up in via Fiume e in via Ricchioni resteranno chiusi dal 14 al 20 agosto. Nello stesso periodo, i Centri mobili di raccolta (San Girolamo – Marconi, San Pio, Santo Spirito, Catino, Palese, Torre a Mare, San Paolo, Carbonara” non effettueranno il servizio di ritiro. Resteranno attivi tutti i restanti servizi.