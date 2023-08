Bari, a Pane e pomodoro escalation di furti: “I turisti i più colpiti”

Prosegue l’escalation di furti sulla spiaggia cittadina di Pane e Pomodoro, vittime soprattutto i turisti. A denunciare quanto accade è Ottavio Di Gregorio, presidente comitato cittadino Pane e Pomodoro, secondo il quale, il fenomeno, che vede oggi almeno due furti al giorno, è acuito dall’assenza di cartelli che spronino, in particolare i turisti, a non lasciare incustoditi i propri oggetti.

Gli ultimi furti si sono registrati proprio negli scorsi giorni. “Si tratta di furti facili – spiega – perché nonostante un cartello messo a nostre spese all’ingresso del bar per avvisare i turisti, non c’è abbastanza informazione in merito al fenomeno a discapito dei turisti che lasciano spesso incustoditi portafogli, ma anche telefonini. Ci vorrebbero più cartelli, in diverse zone, in particolare sotto gli alberi e in diverse lingue, per allertare gli stranieri che frequentano la spiaggia. Noi non abbiamo le autorizzazioni per farlo, ma è necessario per arginare il fenomeno e rendere consapevoli i frequentatori della zona” – ha spiegato raccontando un episodio.

“Solo qualche giorno fa – prosegue – ci sono stati due tentativi di furto. I vigili hanno colto in flagranza di reato un ladro intento a rubare una borsa, il tutto grazie a un poliziotto in pensione che avendo visto quanto accadeva, ha urlato permettendo così di rincorrerlo. In tal proposito ho chiesto anche alla Multiservizi di lanciare messaggi in lingua in determinati orari. Non è facile, nonostante le garanzie, monitorare una spiaggia molto frequentato. Del box per la custodia dei valori? Non tutti ne sono a conoscenza, lo abbiamo scoperto perché ce lo ha raccontato uno straniero, vittima di furto: non ne sapeva nulla. Non possiamo rischiare così, ci sono almeno due furti al giorno” – conclude.

Il Comune è stato allertato e, nei prossimi giorni, secondo quanto emerso, provvederà a sistemare i cartelli. Fattore che permetterà ai turisti di essere maggiormente consapevoli ma che, probabilmente, non arginerà nell’immediato un fenomeno che negli scorsi anni e in particolare questa estate sta rendendo difficile la permanenza in spiaggia di turisti e cittadini tanto che, negli scorsi mesi, è stato necessario aprire il box per la custodia dei valori per permettere a chi frequenta la zona di sostare al mare senza l’ansia di subire furti.