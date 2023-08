Bari, rubano il “pattino” e danneggiano box disabili a Pane e pomodoro

Atto vandalico questa notte a Pane e pomodoro: qualcuno si è introdotto nel chiosco dove gli addetti del salvataggio conservano le attrezzature, lo ha aperto con la forza (danneggiandolo), ha rubato delle chiavi ed è riuscito ad impossessarsi del pattino. Poi lo ha portato in acqua e lo ha lasciato in mare. Sempre nella stessa incursione danni al box per disabili.

Non si placa la morsa di borseggiatori e vandali a Pane e pomodoro. I volontari del comitato di cittadini stanno presidiando, insieme alla polizia locale, la spiaggia, cercando di intercettare i turisti e di invitarli a lasciare i beni nel box per la custodia dei valori, gestito dalla Multiservizi. Questo in attesa della sistemazione di nuovi cartelli che dovrebbero avvisare i bagnanti sulla presenza di borseggiatori. “Stiamo facendo il possibile per scongiurare i furti – spiega Ottavo Di Gregorio, presidente del comitato cittadino – attendiamo i cartelli del Comune in modo che davvero tutti possano essere informati”.