Decaro e Reddito: “Non avremo più neanche il fondo per gli affitti”

Il Rdc “sarà stato sbagliato nella forma, ha dato la possibilità al alcuni di truffare ma è stato una forma di contrasto alla povertà”. Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro intervenendo nel corso della trasmissione di La7 Omnibus. “La stragrande maggioranza di quelli che trovavo sotto il Comune, in questi anni non sono venuti più perché con il Rdc hanno avuto la possibilità di mettere il piatto in tavola”, ha aggiunto Decaro ricordando che “nel mio territorio c’è una disoccupazione altissima, non è che li mando al centro per l’impiego e il giorno dopo trovano un lavoro. Tante di quelle persone non troveranno un lavoro, perderanno l’assegno che non si chiamerà più Rdc ma sarà una forma di attivazione di un percorso lavorativo che non ci sarà. Le persone secondo voi dove andranno dopo? Non andranno dal Governo o all’Inps, vengono alla porta del Comune tanto è vero che in questi giorni abbiamo ritrovato persone sotto il portone del Comune che non vedevamo da tanto tempo”.

Oggi abbiamo il problema del Rdc, tra qualche mese – non ce ne stiamo accorgendo adesso – non ci ritroveremo più le risorse per gli affitti e per la morosità incolpevole che quest’anno stiamo dando perché sono i soldi dell’anno scorso che arrivano dalle Regioni attraverso il finanziamento dello Stato. L’anno prossimo quelle risorse non ci saranno”. Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, intervenendo nel corso della trasmissione di La7 Omnibus. “La riduzione del Rdc o la soppressione, non ci sarà più il fondo per il sostegno agli affitti e la morosità incolpevole: ovviamente quelle persone da chi vanno? Vanno dal terminale più esposto politicamente, vanno dal politico di prossimità che è il sindaco. Nelle città più grandi al Comune, nei comuni più piccoli direttamente al portone di casa del sindaco”, ha aggiunto sottolineando che “ovviamente si scarica sui sindaci il problema”. “A Terrasini (dove un disoccupato ha cosparso di benzina la stanza del sindaco, ndr) c’è stato un caso eclatante, sono arrivati i cittadini ai servizi sociali dei Comuni per capire cosa succede da domani come devono muoversi – ha continuato -. Alcuni di loro perderanno il Rdc, lo perderanno se non ora, lo perderanno il primo gennaio 2024. Quelli che vengono avviati ai centri per l’impiego non è che troveranno lavoro, magari fosse così”.