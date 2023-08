Bari, all’Amtab arrivano i… rinforzi. Ma non convincono

In arrivo nuovo personale sui bus dell’Amtab. Lo scopo? Aiutare i (pochi) verificatori a controllare i ticket di viaggio. La decisione è stata comunicata dal direttore generale di Amtab, Domenico Mariani. “Al fine di implementare al meglio le attività di assistenza e verifica all’utenza si è reso necessario ricorrere ad un servizio di controllo integrato da parte del personale esterno – si legge nel documento – dal 1° agosto per sei mesi, in via sperimentale”. Le unità in servizio (5 al giorno) dovranno affiancare il personale di verifica, per 4 ore al giorno nelle fasce orarie: 05.00 — 13.30, 11.30 — 18.00, 14.30 — 23.30 (in caso di eventi anche fino alle 02.30).

Il nuovo personale dovrà inoltre fornire supporto ai passeggeri nell’utilizzo del nuovo abbonamento da 20 euro, verificare le validazioni effettuate; procedere con l’accertamento e la contestazione immediata delle violazioni dei titoli di viaggio, controllare la funzionalità degli impianti di verifica di bordo e sorvegliare anche sui beni aziendali. “Le unità – si legge ancora – devono essere presenti in servizio al capolinea di piazza Moro”.

Insomma un nuovo servizio che ha però non ha convinto tutti i dipendenti Amtab. “Non abbiamo capito – ci raccontano – che poteri hanno queste persone. Saranno solo delle presenze? Con che poteri potranno contestare la mancata validazione di un biglietto? Nel frattempo non si fa altro che svuotare il reparto dei verificatori. Spendendo ulteriori soldi in un momento non facile per l’azienda”.