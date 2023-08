Bari, in via Crisanzio discarica a cielo aperto: “Nessuno fa nulla”

“La facciata della sede del Municipio 1, lato di via Crisanzio, è diventata una vera discarica a cielo aperto”. A denunciarlo è Luigi Cipriani, segretario del movimento politico Riprendiamoci il Futuro. Dai bustoni dell’indifferenziata, a sedie, tavolini e molto altro: sono solo alcune delle tipologie di rifiuti che è possibile trovare percorrendo il tratto in questione.

“Nessuno dei rappresentanti politici del Municipio 1 – tuona Cipriani – è stato in grado, ad oggi, di far rimuovere uno scempio senza precedenti, ovvero una discarica che da molti giorni persiste su via Crisanzio adiacente la sede del 1 Municipio. Come può un presidente non far nulla per far rimuovere una montagna di discarica che persiste a pochi metri dall’ingresso della sede istituzionale? Ci auguriamo che il Presidente riveda la sua posizione e si degni di contattare i vertici dell’Amiu per far rimuovere tale vergogna” – conclude.