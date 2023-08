Bari, mondo accademico in lutto: addio a Lanfranco Massari

Il mondo accademico dell’Università di Bari saluta per sempre Lanfranco Massari. Il docente, 85enne, pilastro della facoltà di Economia e Commercio del capoluogo pugliese è venuto a mancare oggi. Massari ha dedicato moltissime energia all’università. Dopo la laurea Massari ha infatti intrapreso la sua carriera in qualità di docente diventando professore ordinario di Economia Aziendale nell’Ateneo, ma non solo.

Negli anni ha anche ricoperto diversi ruoli come Revisore dei conti e Tecnico del Giudice, oltre che Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Bari. Moltissimi i messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo sui social. I funerali si terranno domani, 3 agosto, nella chiesa di San Ferdinando a Bari.