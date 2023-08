Bari, via Caldarola è libera dai rifiuti: “Intervento straordinario”

Intervento straordinario, questa mattina, in via Caldarola, per rimuovere i rifiuti. Ad occuparsene gli operatori dell’Amiu che, evidenzia il presidente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti, si sono trovati di fronte a una situazione critica. “Questa mattina – dichiara – ho assistito personalmente all’intervento straordinario di pulizia di via Caldarola a cura dell’Amiu. Una situazione veramente critica. Mi avevate segnalato – prosegue rivolgendosi ai cittadini – che, a seguito del diserbo delle aiuole di via Caldarola, sono venute fuori carte, bottiglie, giornali e buste di plastica che si sono accumulate tra l’erba e che, nonostante la manutenzione, rendevano indecorosa questa parte del quartiere Japigia. È compito del comune di Bari mantenere pulita la città, ma è dovere di noi cittadini cercare di sporcare il meno possibile: quei rifiuti non sono finiti lì per caso” – ha precisato.

“Come presidente del Municipio – ha dichiarato infine – mi sento in dovere di ringraziare i 25 operatori Amiu che hanno operato senza sosta, i dirigenti e funzionari dell’azienda che hanno coordinato questo intervento invasivo senza ostacolare la quotidianità del quartiere, la Polizia Locale che ha gestito la viabilità, ma sopratutto ringrazio i tanti cittadini che, passando, hanno ringraziato queste persone. Loro hanno capito che per raggiungere l’obiettivo di una città pulita, lo sforzo dev’essere di tutti” – ha concluso.