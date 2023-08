Classifica del Mondiale: Verstappen e Red Bull dominano, ecco le quote del GP olandese

Verstappen con la vittoria del Gran Premio di Spa in Belgio allunga sul secondo e si porta a 314 punti nella classifica del Mondiale Piloti di Formula 1, preparandosi a trionfare per la terza volta consecutiva, dopo i titoli del 2021 e del 2022.

Il record di Mondiali consecutivi vinti è di Michael Schumacher, che dal 2000 al 2004 ha trionfato in un filotto di 5 campionati, mentre il pilota argentino Fangio e Hamilton, condividono il record di 4 Mondiali consecutivi, rispettivamente dal 1954 al 1957 e dal 2017 al 2020.

Anche se il pilota della Red Bull ha ormai bruciato le tappe e chiuso il campionato (almeno in teoria), le scommesse sportive sul Mondiale di Formula 1 2023 propongono un palinsesto con diversi sfidanti ancora quotati bene nelle prossime gare. Scopriamo quali sono i valori delle quote dei piloti nel Gran Premio di Zandvoort e la classifica costruttori di Formula 1 2023.

Verstappen favorito: ecco le quote del Gran Premio d’Olanda

La vittoria del pilota Red Bull ormai è data per scontata dai bookmakers e la sua quota vincente GP Olanda resta stabile a 1.2. Sicuramente, i prossimi saranno gli ultimi gran premi dove si può scommettere Verstappen vincente Mondiale F1, perché più aumenta il vantaggio su Sergio Perez, più la quota si abbassa, fino a sparire quando il campione di F1 arriverà a pochi punti dal suo terzo trionfo.

Gli sfidanti sono proprio Sergio Perez, compagno di scuderia alla Red Bull e secondo nella classifica piloti, quotato a 10. La quota di Lewis Hamilton vincente in Olanda è 14, non bisogna dimenticare che il pilota Mercedes detiene il record assoluto di Mondiali vinti a pari merito con Schumacher: 7 titoli in carriera.

A sorpresa anche Lando Norris della McLaren è quotato a 14, segue Leclerc quotato a 20, Russell e Piastri quotati a 25 e Fernando Alonso quotato a 50, che attualmente si trova al terzo posto della classifica piloti, con Hamilton quarto che segue la scia.

Red Bull punta al Mondiale Costruttori e la Mercedes insegue

Nelle scommesse F1 sulla vittoria del Mondiale Piloti e Costruttori domina la Red Bul che ormai ha monopolizzato il campionato con i suoi 503 punti, raggiunti con la vittoria a Spa in Belgio.

Al secondo posto della classifica Mondiale Costruttori c’è la Mercedes che sta disputando un ottimo campionato: 247 punti per la Scuderia tedesca. Terzo posto per Aston Martin che sfiora i 200 punti e chiude il podio a quota 196, inseguita dalla Ferrari che con 191 punti in cassaforte, deve impegnarsi a risolvere i problemi tecnici per tentare di chiudere questo Mondiale F1 al terzo posto.

Al quarto posto c’è la McLaren con 103, segue Alpine a quota 57, in una stagione dove ancora tutto potrebbe accadere nelle posizioni più basse e, soprattutto, dal secondo al quarto posto. Leclerc cercherà di spingere al massimo sull’acceleratore per chiudere il Mondiale Piloti alla seconda posizione.