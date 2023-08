Gallipoli, minacciava di morte il proprio avvocato: in carcere 44enne

Avrebbe minacciato di morte il proprio avvocato, in più occasioni e a volte armato anche con una pistola, pretendendo che quest’ultimo gli facesse avere più soldi dall’assicurazione per una causa riguardante un incidente stradale nel quale sua moglie aveva subito danni. Per questa ragione, un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla polizia a Gallipoli. L’accusa è di tentata estorsione.

Secondo quanto emerso, secondo il referto medico, il risarcimento era stato quantificato a 15mila euro, l’uomo però, non ritenendo congrua la somma pretendeva invece un risarcimento di 50mila euro accusando il legale di non aver seguito la causa in modo adeguato. Nei confronti dell’uomo è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a firma del gip Marco Rizzo. Secondo l’accusa, il 44enne, avrebbe minacciato l’avvocato pretendendo che quest’ultimo sborsasse la somma in questione nel caso in cui non fosse riuscito a ottenerli nel corso del processo. L’avvocato ha così deciso di rinunciare al mandato sporgendo denuncia, allegando a quest’ultima le prove, tra cui registrazioni audio e video delle minacce subite nel tempo.

Foto repertorio