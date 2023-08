I “Ligabue experience” festeggiano 20 anni, la festa a Molfetta

“Sopravvissuti e Sopravviventi” – band pugliese composta da Francesco Pasculli, Francesco Ruggiero, Marco Cotugno, Gianluca Fallacara e Orazio Galletta – festeggeranno il loro ventennale il prossimo 3 agosto (ore 21) su Banchina San Domenico, a Molfetta, con la partecipazione straordinaria di Federico Poggipollini, storico chitarrista di Ligabue, appena reduce dal Tour negli stadi e dal Campovolo. «Una notte empatica – promette la band – con una scaletta unica che farà breccia nei cuori di tutti i fans di Luciano Ligabue e di tutto il pubblico che sceglierà di partecipare all’evento». «Tutta la set list del concerto – spiegano i Sopravvissuti e Sopravviventi -, è frutto del lavoro artistico svolto proprio da Poggipollini che, da quest’anno, ricopre il ruolo di direttore artistico della band».

Un anno speciale il 2023, iniziato con la partecipazione di Francesco Pasculli, frontman della band, al noto programma di Rai1 “Tali e Quali” condotto da Carlo Conti. Le due esibizioni sulle note di Piccola Stella Senza Cielo e Certe Notti hanno lasciato senza parole i giurati Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello, che hanno proclamato l’esibizione del cantante dei Sopravvissuti e Sopravviventi, come la migliore esibizione canora dell’edizione di Tali e Quali 2023. Classificatosi secondo per soli due punti dal gradino più alto del podio, tutto il mondo del web e della stampa, hanno, di fatto, proclamato Francesco Pasculli vincitore a furor di popolo.

Oltre alla festa di compleanno di questo ventennale, la band è impegnata da maggio in un tour che sta portando lo show dei Sopravvissuti e Sopravviventi da nord a sud del nostro Stivale con uno spettacolo rock mai portato in scena prima. Il “20 Anni in Tour – Ligabue Experience” è l’ultimo ambizioso ed innovativo progetto dei Sopravvissuti e Sopravviventi, che da sempre hanno abituato il loro pubblico a spettacoli ed eventi di altissimo livello, che li hanno condotti alla conquista di numerosi traguardi ed importanti riconoscimenti. Si tratta di uno show unico nel suo genere, ideato come un percorso esperienziale immersivo dedicato ai grandi successi di Luciano Ligabue, che promette di affascinare il pubblico guidandolo in un vero e proprio viaggio, che va alla riscoperta di quelle canzoni, suonate con arrangiamenti e sonorità originali, grazie all’impiego dei medesimi strumenti utilizzati da Ligabue dal vivo. È un invito a compiere questo percorso lasciandosi trasportare dal flusso continuo delle emozioni attraverso la forza espressiva della voce dei Sopravvissuti e Sopravviventi, della musica, delle parole ma soprattutto dell’atmosfera.

«Tutti i fans del Liga ci hanno sempre richiesto brani non più in scaletta nei suoi concerti – dicono dalla band -. Questo è inevitabile quando si deve fare promozione a nuovi album e a nuovi brani. Da qui nasce l’idea di andare a “soddisfare” tutte quelle richieste con una vera e propria carrellata di hit, riproponendo uno dei concerti (e dei dischi) più amati da Luciano Ligabue». Il Ligabue Experience può essere considerato un format unico, mai portato in scena: lo specchio della grande conoscenza dell’artista da parte dei Sopravvissuti e Sopravviventi che da anni conquistano il pubblico di tutta Italia con la loro bravura e costante ed ambiziosa crescita musicale che si caratterizza nella qualità ed unicità di tutte lo loro performance ed iniziative e che, questa volta, promette di superare e sdoganare completamente il concetto di “cover-tribute” andando decisamente oltre.