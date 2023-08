Incidente sulla statale 100, chiuso tratto in direzione Bari

Incidente sulla statale 100 di Gioia del Colle, al km 21.000, in particolare in corrispondenza del territorio comunale di Casamassima, in provincia di Bari. Nell’impatto, secondo quanto emerso, sarebbero stati coinvolti quattro veicoli: un autocarro e tre autovetture. Tre le persone ferite. Lo segnala l’Anas, con una nota delle 15.

Il traffico è provvisoriamente deviato, da segnaletica in loco, lungo la viabilità adiacente per rientrare sulla statale dal km 21,500. Sul posto è presente il personale Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile.

