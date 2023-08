La cannabis dall’aroma fresco e inebriante: AK-47

Tra le ragioni del crescente successo che il mondo della cannabis sta riscontrando un ruolo fondamentale lo gioca sicuramente il vasto assortimento di prodotti disponibili, ciascuno con le proprie caratteristiche uniche in termini di aspetto, aroma, gusto e concentrazione di principi attivi come il CBD e THC e di terpeni. In questo articolo andiamo a parlare di un prodotto eccezionale caratterizzato da profumi freschi e dolci, dal nome evocativo: Ak-47. La ragione perché è stata chiamata così è da trovarsi nell’esplosività degli aromi e dei sapori di questa varietà di erba, prevalentemente di genetica indica. Vediamo di conoscerla meglio.

Caratteristiche del prodotto

Questa varietà di erba esiste soprattutto grazie al perfezionamento delle tecniche di coltivazione e di incrocio genetico, che ha consentito di selezionare e isolare le caratteristiche migliori di varietà diverse per creare un nuovo incrocio.

Il risultato di questa ricerca è visibile nel prodotto, formato da fiori densi e compatti, con una trama fitta e dalla struttura importante. Il colore è verde-oro con lievi striature bianche ghiaccio.



A livello aromatico la complessità è notevole: profumi freschi e inebrianti di eucalipto e menta si combinano magnificamente con note dolci e burrose di formaggio.

Al gusto risulta intensa, avvolgente, appagante e duratura. La Ak-47 garantisce una combustione o vaporizzazione perfetta e uniforme: il fumo o il vapore che ne risulta è vellutato e di una dolcezza unica.



Un’altra caratteristica di questo prodotto è il fatto che le piante di vengono coltivate con il metodo idroponico, ovvero non nel suolo ma utilizzando l’acqua come substrato primario. In questo modo le piante vengono alimentate con nutrienti accuratamente bilanciati, che si traduce in un maggior controllo sul prodotto e una percentuale superiore di CBD.

Proprietà del CBD

Il CBD, abbreviazione di cannabidiolo, è un composto chimico presente nella pianta di cannabis in varie concentrazioni e che negli ultimi anni ha guadagnato molto interesse da parte degli studiosi per un vasto numero di potenziali proprietà terapeutiche, da effetti antinfiammatori a proprietà analgesiche, ansiolitiche e anticonvulsivanti.

Un prodotto dalla concentrazione altissima di questo principio attivo è il Crumble CBD, un estratto che si presenta in blocchetti resinosi di colore giallo oro, con sentori di limone e note di agrumi freschi, che richiamano alcune genetiche di cannabis molto amate, come la Lemon Haze o la Super Lemon Haze.

Componente terpenica

La Ak-47 presenta nella sua composizione quattro terpeni dominanti, che determinano il suo aroma e che presentano interessanti proprietà, vediamo quali:



Il limonene ha un aroma intenso e caratteristico di agrumi e vanta proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, calmanti ed espettoranti.

Il linalolo è comunemente presente nella lavanda, nella rosa o nel bergamotto, ha proprietà calmanti e sedative, in grado di promuovere il rilassamento.

Il cariofillene ha un aroma speziato che si trova anche nel pepe nero, nel cumino, nei chiodi di garofano o nel basilico appena colto: ha un’azione neuroprotettiva, analgesica e antimicrobica.



Il bisabololo ha un aroma che ricorda la camomilla, le mele mature e il miele, ha proprietà ansiolitiche e antidolorifiche.

È in ogni caso raccomandato consultare un medico per il trattamento di una particolare condizione, sebbene le ricerche sugli effetti del CBD e dei terpeni siano promettenti, è comunque necessario approfondire questioni come il dosaggio e la tolleranza individuale a livello terapeutico.