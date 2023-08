Sicurezza stradale, a Bari oltre 1000 incidenti in sei mesi

Nel primo semestre del 2023, ovvero dal primo gennaio al 30 giugno, sono stati in totale 1553 gli incidenti nella città di Bari. Nello stesso periodo si sono verificati tre incidenti stradali mortali, con altrettante vittime. Sono stati invece 664 gli incidenti con lesioni, di cui 15 quelli con prognosi riservate. Infine, 763 le persone ferite in totale nello stesso periodo, mentre sono 886 gli incidenti con soli danni a veicoli e infrastrutture. È quanto emerso dai dati raccolti dalla Polizia Locale in mattinata, ha presentato nella sala Ianni del comando “Vacanze coi fiocchi” 2023, la ventiquattresima edizione della campagna nazionale per la sicurezza sulle strade delle vacanze che, per il settimo anno consecutivo, vede l’adesione del Comune di Bari.

“Vacanze coi Fiocchi” è una campagna nazionale per la sicurezza sulle strade delle vacanze che nasce nel 2000 per contrastare il picco di vittime e incidenti stradali che si registra nei mesi estivi. La campagna, promossa dal Centro Antartide di Bologna con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dell’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, punta a sensibilizzare cittadine e cittadini sulla necessità di assumere comportamenti prudenti alla guida, per migliorare la sicurezza sulle strade soprattutto nei periodi di vacanza.

L’edizione di quest’anno, che invita a restare “Sempre connessi alla strada”, pone una particolare attenzione sull’uso corretto dei dispositivi digitali, per evitare distrazioni che sono tra le principali cause di incidenti. I dispositivi digitali, sottolinea infatti la campagna informativa, sono tra le prime cause di distrazione al volante. Consultare anche solo “al volo” una notifica procedendo a 120 km orari si traduce nel percorrere una distanza pari a tre campi da calcio praticamente alla cieca. L’invito della campagna è quello a non guidare ad occhi chiusi e a restare “connessi alla strada”: specialmente andando in vacanza, il momento che dovrebbe essere dedicato al relax e al riposo, e nel quale – se si vuole telefonare o inviare messaggi per condividere la gioia delle vacanze – è necessario farlo in sicurezza approfittando di una sosta in più. “Vacanze coi Fiocchi”, quindi, esorta tutte e tutti a dare un “passaggio alla sicurezza”, come per oltre vent’anni ha ricordato alle italiane e agli italiani lo storico testimonial Piero Angela, a cui la campagna, in questa prima edizione senza di lui, dedica un particolare ricordo.

“I dati parlano chiaro: la sicurezza sulle strade, specialmente in estate, dipende da noi, e tra i comportamenti errati alla guida i più frequenti sono la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata” – ha affermato il comandante della Polizia Locale di Bari Michele Palumbo -. “Vacanze coi Fiocchi”, campagna a cui il Comune di Bari e la Polizia Locale aderiscono per il settimo anno consecutivo, è importante perché ci aiuta a ricordare a tutte e a tutti l’importanza della prudenza alla guida e dell’attenzione agli altri, anche quando andiamo in vacanza, con una particolare attenzione, quest’anno, all’uso corretto dei dispositivi digitali, tra le prime cause di distrazione al volante: un tema sul quale come Polizia Locale di Bari siamo e resteremo costantemente impegnati”.

“E’ il settimo anno che sono testimonial di “Vacanze con i fiocchi” ed è il settimo anno che ne vado fiero” – ha dichiarato l’attore Renato Ciardo presente durante la presentazione -. “Prima di mettervi in viaggio in auto, fate tutti i controlli del caso alla vostra macchina e assicuratevi che sia tutto in ordine; e una volta partiti, siate sempre prudenti. Buone vacanze a tutte e a tutti e mi raccomando: aprite gli occhi” – ha concluso.

Dal 29 luglio, una delle prime giornate da bollino rosso, la campagna “Vacanze coi fiocchi” 2023 è già partita dai caselli autostradali di alcune località italiane. L’Amministrazione comunale e la Polizia Locale di Bari promuoveranno ora la campagna informativa nelle spiagge cittadine, negli uffici pubblici e nei Municipi.