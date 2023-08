Arma, munizioni e droga in casa: arrestato 49enne nel Brindisino

Con le accuse di ricettazione, detenzione illegale di arma comune da sparo e di munizioni, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti un 49enne, Angelo Zanzarelli, è stato arrestato a Oria, in provincia di Brindisi dalla Direzione investigativa antimafia di Lecce. L’uomo, che annovera oltre 20 condanne per droga, si trova ora in carcere. Nel corso di una perquisizione nella sua abitazione ed in altri locali in uso al 49enne sono stati ritrovati 517 grammi di eroina sotto forma di panetto, 12 grammi di eroina in forma pietrificata e 190 grammi di sostanza da taglio. Droga ma non solo. Durante le verifiche, infatti, sono state rinvenuti 46 proiettili calibro 9×21 e 6 proiettili calibro 38 speciale e una pistola a funzionamento semiautomatico Beretta calibro 9×21, provento di furto avvenuto nel 2012 in un’abitazione di Manduria, Nel corso della perquisizione è stato scoperto anche un laboratorio, situato in aperta campagna, con tutte le attrezzature (forno, pressa, frullatore, bilancia e altro materiale) occorrenti, secondo gli investigatori, per il taglio, la preparazione ed il confezionamento della droga.