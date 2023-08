Bari, addio al prof Marvulli: “Amore ed entusiasmo quando insegnava”

Aveva 91 anni il professore Giacomo Marvulli, scomparso questa mattina, 3 agosto: tante le scuole dove ha lasciato un segno, come nei licei Socrate e Orazio Flacco dove ha insegnato Greco e Latino. Tanti i messaggi di cordoglio da parte anche di ex studenti: “Senza gli insegnamenti, l’amore e l’entusiasmo con cui il prof. Giacomo Marvulli ha preso per mano generazioni di studenti, questo pianeta – pur con tutte le sue contraddizioni – da oggi è meno bello”, scrive Angelo Pansini. Ed ancora: “Un grandissimo dolore per un grandissimo uomo e professore..Felice di aver avuto la fortuna di conoscere le sue eccellenti doti umane e professionali durante gli anni di liceo e anche dopo..Ci mancherai tantissimo”.

“Per chi voglia congedarsi da mio padre Giacomo – scrive il figlio Gianluca – è possibile farlo nella struttura Nuova Domus Santa Rita dalle 8.30 alle 20.30 di oggi e domani”. (foto Facebook)