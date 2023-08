Bari, auto sfonda locale a Torre a mare: “Qui è la terra di nessuno”

Sfiorata tragedia nella notte a Torre a mare dove un’auto è schizzata contro un locale danneggiandolo. “Sono esterrefatto e profondamente arrabbiato – scrive il consigliere municipale Francesco Ventrella .”Quanto accaduto ai danni dell’attività commerciale Gemmavi – prosegue – è vergognoso. Gente che lavora con dignità e sacrificio ogni santo giorno ed investe nel nostro quartiere non merita tutto questo. Credo sia giunto il momento di regolamentare ed inibire l’accesso alle autovetture sulla piazza. Esprimo tutta la mia solidarietà ai proprietari ed allo staff di Gemmavi” .

Immediati i commenti sui social:

“Onestamente io mi sono stancata di vedere solo fotografie di Torre a mare su quanto è bella e basta. Le fotografie non bastano più. Sono anni che vi chiediamo più sicurezza, più controllo, più pulizia. Ma sembra facciate orecchie da mercante. Il morto investito in pieno centro ci è già scappato e non so cos’altro deve succedere per farvi attivamente. L’incuria e la sporcizia sono sotto gli occhi di tutti. Le lamentele anche. Ora veramente basta”.

“Arrabbiati tutti. Non basta. Vogliamo anche dire che non c’è un rottame di auto della Polizia a sorvegliare né di notte e neppure di giorno!

Quando si dice Torre a mare, terra di nessuno non è un eufemismo!”.

“Purtroppo non puoi negare che Torre a mare versa nel completo abbandono. C’è assoluta anarchia, e purtroppo nessun controllo delle istituzioni o organi preposti. Quello che è accaduto si aggiunge alla lista di altre innumerevoli mancanze di civiltà. Ci sono state nuove assunzioni alla polizia locale è possibile che non ci sia una pattuglia disponibile ogni giorno o che venga organizzata una turnazione proprio per le periferie. In quella zona dovrebbero esserci le telecamere. Ma poi il danno economico si può superare ma umanamente e moralmente chi lo ‘risarcisce’ il proprietario perché la più grande amarezza è quando viene intaccata la propria dignità”.