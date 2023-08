Bari, la settimana prossima c’è il Parma. Ma la rosa è incompleta

E’ scattato il countdown per il primo impegno ufficiale del Bari targato 2023/24. Sabato 12 agosto alle ore 18 allo stadio San Nicola, i biancorossi scenderanno in campo per i 32esimi della Coppa Italia affrontando il Parma.

Nella giornata di domani partirà la prevendita con i biglietti che saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 sul circuito Ticketone online su sscbari.ticketone.it, nei punti vendita Ticketone e SSC Bari Official Store Cavour. Le curve costeranno 12 euro (+ 1 euro di prevendita) , la Tribuna Est 15 euro (+ 1 euro di prevendita), la Tribuna Ovest 20 euro (+ 1 euro di prevendita), infine la Tribuna d’onore 40 euro (+ 1 euro di prevendita).

Intanto continua la fase di stallo del calciomercato biancorosso: tanti i rumors, ma tardano ad arrivare le ufficializzazioni. Il direttore sportivo Ciro Polito è alle prese con la complicata sostituzione del portiere Elia Caprile passato all’Empoli, via Napoli. In cima alla lista dei desideri biancorossi c’è sempre il portiere brasiliano del Gremio, Brenno. Dopo una fase interlocutoria, pare che i due club siano vicini ad un’intesa economica. Nel frattempo la società del Gremio ha ufficializzato l’acquisto di un nuovo estremo difensore, dando così il via libera alla cessione di Brenno al Bari.

La pista estera è battuta con insistenza dai dirigenti biancorossi anche per quanto concerne il centrocampo. E’ vivo l’interesse per il centrocampista franco-marocchino Edjouma dello Steaua Bucarest, ma anche in questo caso, è ancora da trovare l’intesa economica tra il club rumeno e quello dei De Laurentiis. Sempre per il centrocampo, circolano i nomi del ventiseienne bosniaco del Palermo Dario Saric e di Issa Doumbia dell’Albinoleffe. Occhi puntati anche su Ilias Koutsoupias, centrocampista del Benevento. Per quanto concerne i rinforzi sulle corsie esterne, pare che Polito abbia messo nel mirino il terzino classe 99 della Spal, Raffaele Celia