Bari, terrore a Palese: ragazzini inseguiti da banda con coltello

Una banda di ragazzi. armati di coltello, ha terrorizzato ieri sera. durante la prima giornata della festa di San Michele Arcangelo a Palese, un gruppo di ragazzini di appena 12 e 13 anni. E’ successo intorno alle 21 di ieri, 2 agosto: cinque ragazzi minorenni, con dei coltelli, hanno rincorso alcuni coetanei che sono fuggiti in preda al panico tra la folla. “Lo hanno fatto – ci racconta una mamma – solo per il gusto di divertirsi e menarli! E’ intervenuta la polizia locale che li ha fermati per pochi minuti e li ha rimessi in circolazione. Mio figlio non vuole più uscire, è traumatizzato”.

Non è la prima volta che questa banda va in giro a terrorizzare ragazzini. “Almeno per la festa ci aspettavamo dei controlli – continua un’altra mamma – ma cosa si aspetta? Che accada qualcosa? I nostri ragazzi non vogliono più andare in giro, hanno paura. E’ necessaria più sicurezza a Palese e non solo durante la festa”.

Un altro episodio sempre nella giornata di ieri, 2 agosto: infastidite questa volta delle ragazzine. “Mia figlia con 2 amiche stava passeggiando quando due ragazzi hanno incominciato a gridare e a inseguirle. Le ragazzine si sono spaventate e di corsa sono arrivate su piazza Capitaneo dove c’ero io. Questi ragazzi sono in giro a tutte le ore del giorno e della notte, chiedo se è possibile avere un po’ di tutela per i nostri figli “, racconta un’altra mamma.