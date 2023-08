Bari, va per fare un esame al Policlinico ma il medico è in ferie

Si presenta in ambulatorio per effettuare una visita già pagata ma il medico è in ferie. La denuncia è di Luigi Cipriani del Movimento Riprendiamoci il Futuro. “Ieri – spiega – una paziente, dopo aver fatto la coda per pagare il ticket, si è presentata all’appuntamento come da prenotazione per eseguire un esame presso un reparto del Policlinico e dopo mezz’ora di attesa una dipendente gli chiede “cosa deve fare signora”? La paziente esibisce la prenotazione e l’infermiera le dice “Signora questo esame non si fa in questo reparto ma negli ambulatori situati al piano terra del Padiglione Chini”.

La signora si trasferisce presso gli ambulatori segnalati dalla dipendente (pad. Chini) e dopo aver atteso oltre mezz’ora una altra dipendente le chiede di cosa aveva bisogno. “La paziente dice, esibendo la prenotazione, l’impegnativa del medico e la ricevuta del pagamento del Ticket che aspettava di essere chiamata per sottoporsi all’esame – continua Cipriani – A questo punto la dipendente le dice testualmente “Signora lei l’esame non lo potrà fare perché il medico è in ferie pertanto ora vada in reparto e si faccia avere una nuova prenotazione”. La signora incredula chiede come mai il medico va in ferie se ci sono le prenotazioni? L’infermiera le risponde che “I prenotati erano stati avvisati telefonicamente di non presentarsi all’appuntamento”. La signora alla presenza di altre 5 persone prenotate asserisce “Se il mio telefono e/o numero non funzionava come mai qui ci sono altri per lo stesso esame?”.