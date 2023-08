Definanziamento Pnrr, a Bari a rischio il parco nell’ex Fibronit

“Tra i 16 miliardi di progetti PNRR definanziati dal Governo Meloni, ben 600 milioni riguardano la rigenerazione urbana nei comuni pugliesi. Addirittura 49 progetti interessano l’area metropolitana di Bari e molti di questi sono indispensabili per ricucire il tessuto urbano delle città e ridare nuova vita a luoghi attualmente abbandonati o in stato di forte degrado. Uno di questi, forse il più significativo, è quello dedicato all’ex stabilimento Fibronit di Bari”. La denuncia è del deputato barese del Pd, Marco Lacarra. “Uno stanziamento da 11 milioni di euro, completato dai 3,5 milioni messi a disposizione dalla Regione, che punta a trasformare un’ex fabbrica di morte in un parco pubblico, il Parco della Rinascita, nuovo volto di un’area che per decenni è stata sinonimo di inquinamento. Il definanziamento di questo progetto è un colpo al cuore molto più doloroso di tanti altri. Fitto ci ripensi e restituisca ai baresi la certezza di vedere realizzata quest’opera”, conclude.

Tra i progetti a rischio non c’è solo la Fibronit, ma anche la riqualificazione dell’ex Caserma Rossani nella parte che riguarda l’Accademia, il restyling di via Manzoni, via Argiro, via Putignani, via Calefati, via Amendola. Per il momento però le progettazioni e le gare proseguono, dato che il Comune non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale nel merito.