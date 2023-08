E’ allerta meteo dal Nord al Sud, 3 giorni di maltempo

E’ allerta meteo per tre giorni a partire da oggi. Il Ciclone Circe colpirà l’Italia da Nord a Sud portando forti temporali, vento e freddo. E’ quanto prevede Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it che annuncia inoltre un crollo delle temperature di almeno 10 gradi e violenti nubifragi a macchia di leopardo. “Un ciclone all’inizio di agosto – afferma – è una novità per la climatologia italiana”. Oggi avremo i primi rovesci a tratti intensi su Liguria di Levante, Alta Toscana e Triveneto; in particolare, in serata potrebbero essere anche violenti tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ma la giornata peggiore sarà quella di venerdì 4 agosto quando il minimo di bassa pressione, l’occhio del ciclone, si sarà portato sulle regioni centrali: da questa posizione favorirà fenomeni intensi su tutto il Centro-Nord. Dalla sera, poi, con lo spostamento del ciclone verso i Balcani avremo ancora forti temporali su tutta la fascia adriatica ed al Sud, con una graduale attenuazione al Nord. Per quanto riguarda il meridione, massima attenzione, dunque, tra la tarda serata di venerdì e la notte di sabato, specie sul Basso Tirreno, quando non sono esclusi violenti nubifragi.

Nel dettaglio: Venerdì 4. Al Nord: temporali diffusi, calo termico. Al Centro: temporali sparsi e vento. Al Sud: soleggiato e clima caldo, qualche acquazzone in arrivo dalla sera. – Sabato 5. Al Nord: qualche rovescio residuo specie ad Est, fresco. Al Centro: rovesci specie sulle adriatiche. Al Sud: temporali forti in transito.