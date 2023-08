Modugno, investe una bimba di 9 anni e scappa

Una bambina di nove anni è stata investita intorno alla mezzanotte di ieri in piazza Garibaldi a Modugno, nel Barese da un motociclista che è fuggito ed è ora ricercato. La piccola è ora ricoverata nell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, ma le sue condizioni non sono considerate gravi dai medici. Secondo quanto accertato sinora dai carabinieri, la bambina era con i genitori quando uno scooter nel superare un’auto ferma vicino ad una piazza l’ha travolta. Il motociclista è fuggito e sono in corso indagini per la sua identificazione: i militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e ascoltato alcuni testimoni.