A Bari in azione Kristina, un “cash dog” per scoprire denaro nascosto

Continua incessante, anche nel corrente periodo estivo, l’azione di prevenzione e contrasto ad ogni forma di illecito posta in essere dalla Guardia di Finanza di Bari, con particolare attenzione al traffico, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti nell’ambito dell’area metropolitana, meta di un crescente afflusso di turisti nelle zone costiere e nei borghi di maggiore interesse culturale.

Le attività di servizio finora condotte hanno interessato soprattutto le principali arterie stradali, gli scali portuali e aeroportuali di Bari, le aree della movida e le località marine. Alle stesse hanno fornito prezioso ausilio le Unità Cinofile del Gruppo Pronto Impiego di Bari che costantemente danno supporto ai presidi territoriali del Corpo operanti nelle province di Bari e Barletta-Andria-Trani. Le Unità Cinofile del Corpo, composte dal “conduttore” e dall’“ausiliare”, uniti da uno stretto legame di fiducia, rappresentano il risultato di un impegnativo e mirato corso di specializzazione presso il Centro Addestramento Cinofili della Guardia di Finanza, ubicato in Castiglione del Lago (PG), dove i cuccioli vengono allevati ed addestrati per il successivo impiego a contrasto di illeciti di diversa natura, in particolare nei settori “antidroga”, “antitabacco”, “antivaluta” (cd. “cash-dog”) e “soccorso”.

Lo scorso giugno, al termine di un periodo di addestramento di sei mesi, è giunto al Gruppo Pronto Impiego di Bari ed immesso in servizio un cane “anti-valuta” (cd. “cash-dog”). Il pastore tedesco di 21 mesi, di nome Kristina, è stato abituato sin da cucciolo, tramite la tecnica dell’associazione, a fiutare il caratteristico odore delle banconote in ogni circostanza, anche se occultate all’interno di bagagli e doppifondi. L’impiego degli “amici a quattro zampe”, risorsa preziosa per il Corpo, consente di ottimizzare la performance operativa quotidianamente assicurata dai militari della Guardia di Finanza di Bari, garantendo così un rafforzamento del presidio a tutela della legalità e della sicurezza nell’intera area metropolitana.