Bari assediata dai rifiuti: strade e campagne come discariche

“La periferia è sempre più ai margini della città, lo dimostra l’incuria e l’abbandono”. A raccontarlo a Borderline24 sono alcuni cittadini fortemente preoccupati per le condizioni in cui vertono le strade limitrofe di alcuni quartieri, nello specifico San Pio, Torricella, ma anche Catino e Palese.

Dalle strade di campagna a San Pio, sino a quelle che costeggiano l’aeroporto di Palese lo scenario è lo stesso: montagne di rifiuti di ogni tipo. Si va dagli elettrodomestici, sino a passare agli scarti di lavori edili, ma non solo, in alcuni casi, spiega un residente “non è difficile trovare bustoni dell’indifferenziata che al posto di essere conferiti regolarmente, vengono abbandonati in strada”.

“Il problema – spiega una residente – non sono solo le stradine che rappresentano una vergogna per chi vive nel quartiere e per i turisti, a cui tanto si decanta la bellezza della nostra città immacolata, ma neanche tanto, solo in centro. A me preoccupa lo schifo che c’è addentrandosi. Ci sono discariche a cielo aperto. Uno può pure dare la colpa ai proprietari che non ripuliscono e agli incivili, ma il problema è che non ci trovi solo rifiuti, ma anche carcasse di auto. Significa che controlli non ce ne sono, significa che non c’è nessuno, proprio nessuno, che almeno una volta al mese nelle zone dimenticate della città” – sottolinea.

Parole a cui fanno eco quelle di un altro cittadino. “La colpa è degli incivili ok, ma anche di chi non educa alla civiltà – evidenzia – viviamo in una città in cui le amministrazioni se ne fregano di quello che accade in periferia. C’è l’animazione nelle spiagge a Bari, ma noi non abbiamo luoghi di aggregazione per far fare sport ai nostri figli, a parte il centro sportivo di San Pio che hanno lasciato per anni nell’incuria. Il menefreghismo lo noti solo affacciandoti in questi quartieri: c’è il nulla e dove non c’è il nulla, ci sono i rifiuti. Quello che doveva essere il mercato di San Pio oggi è una discarica a cielo aperto, ci sono bustoni e rifiuti ovunque. A pochi passi c’è il nuovo asilo di Torricella, quartiere stra pubblicizzato per il nuovo supermercato dove sei comunque in periferia, mal collegato e abbandonato. E non solo, vicino all’ex mercato di San Pio ci sono famiglie con bambini e ragazzi che in questo quartiere ci vivono nonostante non ci sia niente per loro. Poi ci chiediamo perché scelgono la malavita alle istituzioni, che altro possono fare quando si fanno vedere solo per fare promesse e mai per fare qualcosa nei fatti? In dieci anni questi quartieri potevano trovare nuova vita, invece niente, ecco cosa siamo per chi ci amministra: la discarica della città” – conclude.

Non si tratta di un caso isolato, più volte, nel corso degli anni, denunce simili sono state effettuate in diverse zone del Municipio V che, secondo i residenti “è abbandonato a se stesso”. “Noi – dichiara infine un altro cittadino residente in particolare a Palese – siamo totalmente dimenticati. Si ricordano di noi soltanto quando il quartiere serve per fare da vetrina per qualche evento, per tutto il resto siamo inesistenti. Se ti guardi intorno non c’è nulla, solo cantieri su cantieri, rifiuti e gente arrabbiata che vuole fuggire. Siamo o no parte di Bari? A me non sembra” – conclude.