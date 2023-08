Bari città turistica? Sì, ma soffocata dai rifiuti

Una lavatrice e persino un frigorifero, giochi per bambini e una griglia per essiccare orecchiette e altri cibi: è questa la fotografia apparsa davanti agli occhi di residenti e turisti questa mattina in strada dei Gesuiti, nel cuore di Bari Vecchia. Una casa completamente smontata e… abbandonata tra i vicoli della città vecchia. Il primo cittadino ha immortalato l’ammasso di rifiuti attraverso una diretta su Facebook: “Poi dicono – afferma – che la colpa è del sindaco e dell’Amiu. Bisogna migliorare il sistema di pulizia ma episodi del genere accadono di frequente e non solo a Bari Vecchia, ma anche al Libertà, a Madonnella, al San Paolo. A stupire è che lo scempio sia avvenuto indisturbato e sotto gli occhi di tutti.

Quindi, proprio da Decaro parte una proposta-provocazione per provare a scuotere la cittadinanza: “Uno scempio davanti ai tanti turisti che frequentano la città. E’ impossibile che qualcuno non abbia visto nulla. Sto pensando di lasciare questi rifiuti per strada fino a quando non troviamo chi li ha abbandonati”.