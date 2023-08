Bari, investito in strada Santa Caterina: morto un uomo

Un uomo di 87 anni, Pompeo Giannini, è morto questa mattina in strada Santa Caterina, travolto da un’auto. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale l’uomo aveva parcheggiato la sua auto e stava attraversando per raggiungere delle campagne quando è stato travolto da una Smart. L’uomo è morto sul colpo. Indagini in corso. (Foto repertorio)