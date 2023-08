Bari, tornano i mercati serali ad agosto: ecco quando

Tornano anche ad agosto le aperture straordinarie dei mercati serali. Ieri il Comune ha autorizzato il prolungamento dell’orario di chiusura, dell’attività di vendita, dei mercati settimanali che si svolgeranno da lunedì 07/08/2023 a venerdì 11/08/2023 (compreso), dalle 16 sino alle ore 22,00 con termine delle operazioni di sgombero improrogabilmente alle ore 23,00. Nel dettaglio il 7 agosto aprirà di pomeriggio il mercato di via Portoghese, l’8 agosto Palese, il 9 agosto Santo Spirito, Torre a mare e Japigia, il 10 agosto via Salvemini, l’11 agosto il mercato del San Paolo.

“In questi anni – ha detto l’assessore allo Sviluppo Economico, Carla Palone – abbiamo insistito molto sulla flessibilità dell’offerta mercatale offrendo sia agli operatori sia ai cittadini diverse occasioni di incontro in orari e giornate che potevano favorire il lavoro da un lato e la frequentazione dall’altro. Ci sono stati tanti punti di forza e alcuni di debolezza in questa esperienza, ma crediamo di aver creato le condizioni affinché si diffonda una nuova concezione di mercato cittadino quale luogo di socialità e di incontro oltre che di acquisto. In questo modo abbiamo avvicinato anche target di cittadini differenti offrendo ai quartieri un presidio importante sia economico sia sociale in un momento diverso da quello abituale”.