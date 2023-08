Esodo di agosto, primo weekend da bollino nero

Al via il primo esodo per le vacanze di agosto. Nel weekend che si apre oggi si prevede un significativo incremento della circolazione stradale verso le principali località balneari e di villeggiatura italiane e di confine. Per la mattina di sabato 5 agosto si attendono condizioni di traffico da bollino nero, in particolare nella direzione nord-sud e lungo il corridoio tirrenico e adriatico. Tra le strade dove si attendono i maggiori flussi spicca la statale 16 in Puglia. Analoghe previsioni di traffico sono indicate per il successivo sabato 12 agosto. Lo rende noto Autostrade per l’Italia.

Per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri è previsto il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5t nella giornata di venerdì dalle ore 16.00 alle ore 22.00, nella giornata di sabato dalle ore 08.00 alle ore 22.00 e nelle giornate festive dalle ore 07.00 alle ore 22.00. Sono 96 i cantieri sospesi da Anas in tutta Italia.