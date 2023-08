A Bari, Prix Italia: in piazza il palco ‘s’illumina di meno”

Un palco che “s’illumina di meno”, posizionato in modo innovativo per sfruttare al meglio e più a lungo la luce naturale, con allestimenti ecocompatibili e riutilizzabili. Uno studio televisivo all’aperto. Tutto questo a Piazza del Ferrarese per il 75/o Prix Italia, a Bari dal 2 al 6 ottobre, scelto dalla Rai come progetto pilota per la realizzazione di eventi sostenibili Esg. “Davanti a temi complessi – dichiara la segretaria generale del Prix Italia Chiara Longo Bifano – occorre cambiare, anche radicalmente, il punto di vista. Proprio guardando al sole, che sorge sul magnifico mare pugliese, abbiamo provato ad invertire la logica del palco per limitare l’utilizzo di luci artificiali, compatibilmente con le esigenze televisive della Rai. E, in una logica di trasformazione, abbiamo intrapreso un inevitabile percorso di sostenibilità”. Dai materiali ai trasporti, dal cibo alla promozione, dall’accessibilità alla scelta dei temi trattati: tutto può contribuire alla riduzione dell’impronta ecologica di un evento.

La pavimentazione del palco prevederà il riutilizzo dei materiali per le produzioni. Le stampe digitali saranno realizzate con certificazioni eco-sostenibili e materiali di riciclo. Sul palco saranno concentrate molte delle produzioni Rai in programma, di cui alcune dal vivo. In onda tutti i giorni gli speciali realizzati dalla TgR su Rai3 e UnoMattina su Rai1, con la conduzione di Massimiliano Ossini, da sempre attento ai temi legati all’ambiente. A seguire Paparazzi, in onda in lingua inglese sul canale Rai Italia e sulla piattaforma digitale Rai Play. Il programma prenderà il via proprio il 2 ottobre con il duo Solibello/Ardemagni, in connessione virtuale con M’Illumino di Meno, la campagna lanciata da Radio2 con Caterpillar, che ha portato all’istituzione della giornata nazionale del risparmio energetico. Una campagna che il Prix Italia proverà a far diventare global attraverso la sua community internazionale di broadcaster con una vera e propria call to action. Sarà un Prix Italia coinvolgente e inclusivo – sottolinea Viale Mazzini – dedicato a generazioni e pubblici di lingue e culture diverse. Non a caso il titolo di quest’anno è Engage Me, con un input implicito nel verbo stesso e un doppio significato: impegnarsi in prima persona e coinvolgere gli altri. Il programma della manifestazione è accessibile attraverso il QR-code dell’evento e sul sito del Prix Italia.