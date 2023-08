Bari, alla Rossani anche un parcheggio interrato: aggiudicati i lavori

La gara per la realizzazione della nuova piazza nell’ex caserma Rossani e del parcheggio interrato si è conclusa. Il Comune ha proceduto all’aggiudicazione provvisoria, salvo verifiche, alla rti composta da De Marco e da Cobar spa, con un ribasso del 30 per cento. Il progetto da 20 milioni di euro prevede il restyling della piazza d’Arti e la realizzazione del parcheggio interrato.

Quest’ultimo sorgerà nella zona della ex Rossani più prossima a corso Benedetto Croce, del tutto priva di alberature: avrà una capienza di posti auto identica all’attuale area in uso nell’ex Piazza d’Armi, sarà realizzato su due piani e sarà caratterizzato da posti auto di 5×2,5 metri, collocati in file parallele con andamento nord‐sud, serviti da corsie di 6 metri di larghezza a senso unico (di cui 3 metri per la circolazione veicolare e due fasce da 1,5 metri ciascuna per il camminamento dei pedoni). Saranno salvaguardati posti auto per persone con disabilità e stalli per veicoli di grandi dimensioni, oltre a posti moto, bici e colonnine per la ricarica elettrica. Non mancherà anche in questo caso il verde con un giardino piantumato da alberi.

Per quanto riguarda invece la piazza d’Arti, sarà dotata di un anfiteatro verde che si comporrà di una cavea centrale circondata da una gradinata, ottenuta attraverso una rimodulazione del terreno e dotata di quattro percorsi di accesso: questo costituirà il terzo stralcio funzionale che completerà le sistemazione di tutte le aree esterne contigue agli edifici della nuova Accademia delle belle Arti. La piazza sarà quindi una sorta di giardino che collegherà il parco con la restante area a sud e che costituirà una sorta di estensione all’aperto dell’Accademia e del nuovo polo culturale.

Concluderà il progetto la sistemazione del viale pedonale interno che congiungerà corso Benedetto Croce con via Giulio Petroni: questo percorso costituirà uno degli assi distributivi più importanti dell’intero complesso e consentirà, inoltre, di riaprire una comunicazione ciclopedonale tra la zona est e quella ovest del quartiere. Il viale sarà realizzato con un doppio percorso riservato a bici e pedoni, segnato da una piantumazione di alberi collocati nella zona di mezzeria.

Questo intervento rientrerebbe però tra quelli a rischio definanziamento fondi Pnrr. Per ora il Comune sta andando avanti, per rispettare i termini previsti. I lavori dovranno infatti concludersi entro il 2026.