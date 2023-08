Lanciano bottiglia contro Elettra Lamborghini, lei ferma lo show

Durante l’esibizione di Elettra Lamborghini al Sammichele Music Festival, qualcuno le ha gettato una bottiglia d’acqua contro di lei sul palco. La cantante ha fermato lo show: “Mi potevi anche fare male. Hai bevuto? Non mi interessa. Perché se hai bevuto non vieni qui. Perché ad un’altra cantante è arrivato qualcosa addosso e adesso ha dovuto cancellare tutto il tour. Guarda che è pericoloso ragazzi. Non mi interessa come mai, ma non lanci le cose qui. Io non voglio la tua acqua! La dai al tuo amico. Ma poi dico, ma tra tutte le cose che hai da fare se devi lanciarmi l’acqua non vieni qui. O sto sbagliando? Vabbè, chi se ne importa, l’importante è rimetterli al loro posto. Queste cose sono davvero pericolose. E adesso continuiamo con Caramello. Fatelo pure uscire, che non si sa mai” Il video è diventato virale sui social.