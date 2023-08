Minacce ed estorsioni a 28enne, arrestato a Termoli 41enne foggiano

Avrebbe minacciato continuamente una donna di 28 anni affinché le restituisse i soldi di un presunto debito. Protagonista della vicenda un 41enne originario di Foggia arrestato in flagranza di reato con l’accusa di estorsione. L’uomo, da tempo residente a Termoli e già noto alle forze dell’ordine per via di numerosi precedenti penali, al momento del fermo è stato trovato con 120 euro in tasca, appena pagati dalla vittima.

In seguito alle indagini dei militari è stato possibile accertare che il denaro consegnato dalla donna costituiva solo una parte della cifra complessiva, pari a mille euro, richiesta dall’estorsore in seguito a reiterate minacce. A convalidare l’arresto è stato il Gip del tribunale di Larino. A carico del 41enne è stata confermata la custodia cautelare.

“L’episodio in questione – ha evidenziato il comandante dei carabinieri di Termoli, Alessandro Vergine – dimostra l’importanza della denuncia da parte delle vittime che recentemente, per fortuna sempre più spesso rispetto al passato, riescono a superare i propri timori iniziali e si dimostrano maggiormente propense a denunciare anche fatti di una certa gravità, come nel caso odierno” – conclude.

