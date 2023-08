Taranto, chiama il fratello dopo incidente e muore: aveva 25 anni

Una ragazza di 25 anni, originaria di Manduria, è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, venerdì 4 agosto, sulla strada che porta a San Pietro in Bevagna. La ragazza, Chiara Mazza, si trovava con i genitori su una Fiat Panda guidata dal padre quando il veicolo si è scontrato con una Jeep guidata da un 22enne residente a Porto Cesareo. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

La ragazza è riuscita a uscire dall’auto per telefonare al fratello, poi però si è accasciata al suolo. Inutili i tentativi di soccorso effettuati dal personale del 118 giunto sul posto. I genitori della vittima sono stati trasportati all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, non sono in pericolo di vita. Il conducente della Jeep ha riportato invece ferite lievi.

Foto Facebook